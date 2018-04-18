​В 2018 году Utairперевез 1 715 400 пассажиров, увеличив перевозку пассажиров на 15 процентов

За первый квартал 2018 года авиакомпания Utair перевезла 1 715 402 пассажира, что на 15,9% выше аналогичного периода прошлого года (+16% на внутренних и +15% на международных направлениях).

Сумарно самолеты авиакомпании за этот период провели в воздухе 44 тысяч часов.

«Производственные показатели Utair растут по итогам каждого месяца — это подтверждает эффективность бизнес- и маркетинговой стратегий. С начала года авиакомпания запустила прямые рейсы по доступным базовым тарифам между Сибирью, Поволжьем и югом страны, увеличила частоту полетов из Москвы в регионы. Растет пассажиропоток на международных рейсах в Берлин, Милан, Мюнхен и Вену, которые Utair открыл в 2017 году. В 2018 году авиакомпания планирует ввести новые направления за рубежом и по России», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.