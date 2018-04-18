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​В СПК проходят отборочные для участия в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

С 17 по 21 апреля, в Сургутском политехническом колледже проходят Отборочные соревнования для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам системы WorldSkills Russia в компетенции «Кондитерское дело», пишет пресс-служба учебногоу заведения.

В нём принимают участие победители региональных чемпионатов, включая юниоров, представители более сорока регионов России: от Калининграда и Крыма – до Якутии и Приморского края.

В Многофункциональном центре прикладных квалификаций СПК для юных мастеров оборудованы конкурсные площадки, которые будут работать ежедневно с 9 до 17 часов. Каждый из участников за семь отведённых для выполнения задания часов создаст свои кулинарные шедевры. Это изделия, выполненные в технике лепки из марципана, шоколадные батончики с двумя контрастными по консистенции начинками и лёгкий торт антреме на постаменте из изомальта.

Оценивать произведения конкурсантов будет экспертная комиссия, которую возглавит сертифицированный международный эксперт WorldSkillsInternationalЕлена Николаевна Леленкова. Участники, которые продемонстрируют самые высокие результаты, поедут на главный российский чемпионат по профмастерству, который пройдёт в Южно-Сахалинске.


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Сегодня в 19:13, просмотров: 59, комментариев: 0


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