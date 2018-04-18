​На лекции «Популярной науки» Сургутянам расскажут о пирамидах и том, как их изучают российские археологи

21 апреля в Сургуте состоится шестая лекция проекта «Популярная наука». На этот раз речь пойдет о древности: кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, член Международной ассоциации египтологов Максим Лебедев расскажет о том, как были построены легендарные пирамиды Гизы, и как сейчас там работают российские археологи.

Начало запланировано на 16:00. Лекция пройдет в актовом зале гуманитарного корпуса СурГУ (ул. Энергетиков, 8). Кроме того, сразу после окончания лекций и вопросов (около 18.30) Максим Лебедев проведет неформальный разговор с сургутянами на тему популяризации науки. Вход на все мероприятия свободный.

Справка:

Проект «Популярная наука в Сургуте», подготовленный АНО «Интеллектуальный клуб», в августе 2017 года был поддержан Фондом президентских грантов.

В рамках этого проекта в Сургуте со своими лекциями уже побывали: научный журналист Алексей Водовозов с рассказом о вакцинах и гомеопатии; специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков с объяснением работы нейросетей и искусственного интеллекта; астроблогер и работник частной космической компании Виталий Егоров, поведавший о поиске экзопланет и коммерческом освоении космоса; главный редактор портала neuronovosti.ru Алексей Паевский с лекцией о перспективах биотоплива и его возможности заменить нефть; химик-флейворист Сергей Белков рассказал о том, какая химия в еде действительно вредная, а какая нет, и какие неприятности вас могут ждать от органической пищи.