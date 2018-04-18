​КЦ «Порт» приглашает на отчетный концерт учащихся и выпускников центра музыкального развития «Romantic Sound»

6 мая в 15:30 в культурном центре «Порт» состоится отчетный концерт учащихся и выпускников центра музыкального и художественного развития «Romantic Sound».

«Romantic Sound» ведёт занятия с детьми и взрослыми по различным направлениям творчества, в числе по музыкальным направлениям - фортепиано, вокал, электро-, акустическая и классическая гитара, скрипка, сольфеджио, раннее музыкальное развитие. В центре работают преподаватели с музыкальным образованием, опытом концертной деятельности.

Отчетный концерт соберёт на одной площадке несколько поколений «Романтиков», гости насладятся любимыми композициями, а также выступлениями преподавателей центра.

Вход свободный.