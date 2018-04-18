В Югре возросло число спортсменов, занимающихся адаптивным спортом

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что по итогам 2017 года в регионе возросло число спортсменов, занимающихся адаптивным спортом.

Специально для siapress.ru ситуацию с адаптивным спортом в Сургуте прокомментировал директор «Регионального центр адаптивного спорта» в г. Сургуте Алексей Воробьев.

Он рассказал, что на данный момент по программам спортивной в "Региональном центре адаптивного спорта" занимается 87 человек. Это члены сборных команд округа и России. Реабилитацию в зале адаптивной физической культуры на конец декабря 2017 года прошли 72 человека, на сегодняшний день количество прошедших реабилитацию составляет 105 человек. Также по данным на конец декабря 2017 года в Физкультурно- массовом отделе было зачислено 4 человека, на сегодняшний день в данном отделе занимается 129 человек из них 20 человек переведены из зала адаптивной физической культуры, после курса реабилитации.

Спортсмены из центра адаптивного спорта добились немалых успехов. В частности, Александр Александров стал чемпионом мира по легкой атлетике в толкании ядра. Также сборная Югры заняла первое место на Чемпионате России среди спортсменов с нарушением слуха.

«Мы только начинаем, но уже прослеживается положительная динамика. На данный момент уже полностью укомплектован весь коллектив. Несмотря на то, что ещё не прошло и года с момента открытия мы уже проделали серьезную работу», – рассказал директор адаптивного спорта в Сургуте Алексей Воробьев.