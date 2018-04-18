​Проект «ПРОФИссионалы» сургутских школьников оценили на международном уровне

В Екатеринбурге стартовал IX Евразийский экономический форум молодежи. Социальный проект «ПРОФИссионалы» завоевал 1 место в номинации «Дебют в науке». Авторы Стефания Похоренко, Гузяль Нурихметова, Екатерина Зуева и Каролина Соколова – сургутские школьницы и ученицы студии «Лидер». Девушки вместе с руководителем проекта Мариной Похоренко привезут домой главную награду – Золотую звезду ЕЭФМ.

В ходе реализации проекта ребята организовывают встречи с представителями различных специальностей для школьников города, во время которых участники могут задавать вопросы о профессии. 27 апреля юные сургутяне встретятся с инженерами «Газпрома».