​Долгострой на Белом Яру получит почти 130 млн рублей

6 апреля объект «Белоярский культурно-досуговый центр» был внесен в адресно-инвестиционную программу ХМАО-Югры со стройкой финансирования (83 млн на 2018 год). Объект, так сказать, благодаря настойчивости руководства администрации Сургутского района, вошел в список счастливчиков, которые будут обеспечены материально сразу двумя бюджетами — местным и окружным. Эту радостную новость сообщила замглавы администрации Сургутского района Татьяна Османкина: «В городском поселении Белый Яр Сургутского района этот объект долгожданный. Почти семь лет он ждет завершения. Муниципалитету пришлось практически полностью переписывать проектно-сметную документацию. Это замечательный подарок к 95-летию района. Хочется верить, что до конца юбилейного 2019 года этот объект будет введен в строй. Коллективы на Белом Яру солидные, очень мощные, им нужен достойный дом. Я была на этом объекте – там уже живет культура! Очень современные решение по размещению сцены, холла, расположение тематических зон. Буквально на следующей неделе будет объявлен конкурс. Мы надеемся, что найдется партнер, который нас не подведет, и выполнит все, что задумано».