​В Тюменской области вновь растёт промышленность. Выделились электронщики, металлурги и химики

В марте индекс промышленного производства в Тюменской области опять вырос – на 6 процентов по сравнению с мартом 2017 года. Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Тюменьстат, лучше всего себя показали обрабатывающие производства – они показали рост в 8,8 процент. Правда, немного просела добыча полезных ископаемых – она снизилась на 0,7 процента.

Среди лидеров, чьи стремительные прорывы сделали позитивную статистику для региона, выделились производители пластмасс (27,4 процента), компьютеров и электроники (43,3 процента), металлурги (73,7 процента).

При этом поводы для дальнейшего улучшения подобной производственной статистики в Тюменской области случаются регулярно. Так, буквально на минувшей неделе губернатор Владимир Якушев вместе с руководителями ФСК ЕЭС и СИБУРа Андреем Муровым и Дмитрием Коновым запускали объекты электроснабжения на крупнейшем нефтехимическом комплексе в Тобольске. При выходе на полную мощность этот объект будет выдавать 1,5 млн тонн этилена, 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции, а также около 2 млн тонн полиэтилена и пролипропилена различных марок в год. Сейчас тобольский нефтехим запущен на 77 процентов от заявленной мощности, его строительство и ввод в эксплуатацию продолжается.

Владимир Якушев считает, что большой прорыв для промышленности Тюменской области даст не только «ЗапСибНефтехим», но и возникающие вокруг него небольшие производства. Так, в Заводоуковске создано предприятие, которое делает упаковочную сетку для овощей (а агропром в области находится на таком уровне, что более чем нуждается в подобной продукции) на сырье из тобольского завода. По словам губернатора, вокруг Тобольской промплощадки есть еще сто гектаров земли под подобные «сопутствующие» производства.