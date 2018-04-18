​В Минкомсвязи заявили о чрезмерном госрегулировании интернета, которое приводит к замедлению развития цифровой экономики

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что хаотичное и чрезмерное государственное регулирование является тормозом развития цифровой экономики. По его словам, частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и запутывают самого регулятора.

«Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики», – сказал Волин.

Он уточнил, что законов должно быть немного, к тому же они должны быть простыми, понятными и эффективными.

«Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии вовремя перенастроиться. А когда у вас есть долгие определенные правила, тогда можно строить диалог», – пояснил Волин.

«А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать», – рассказал чиновник.