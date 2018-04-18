​Белый дом: «новых санкций в ближайшее время не будет»

Администрация президента США рассказала, что новых санкций в ближайшее время не будет», пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванного представителя МИД России.

Однако в сообщении не уточняется о каком периоде без санкций идет речь.

Напомим, что 16 апреля постпред при ООН Никки Хейли заявляла о новых санкциях против России из-за поддержки сирийского режима. По информации The Washington Post, президент США Дональд Трамп остался недоволен заявлением Хейли о готовящихся санкциях.