​Павел Дуров насчитал 15 миллионов, заблокированных IP-адресов

Владелец Telegram Павел Дуров рассказал, что с момента ограничения доступа к мессенджеру заблокировано 15 миллионов IP-адресов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на запись Дурова в соцсети Instragram.

«В последние два дня Россия заблокировала более 15 миллионов IP-адресов в своих попытках запретить Telegram на своей территории. Несмотря на это, Telegram оставался доступным для большинства жителей России», – написал Дуров в своем аккаунте Instagram.

«Мы будем продолжать защищать неприкосновенность частной жизни и свободу слова наших соотечественников», – добавил владелец мессенджера.

Отметим, что на фоне блокировки появляются все новые жалобы. Таким образом, о проблемах рассказали пользователи популярных онлайн-игр. Они жалуются на проблемы с подключением.

Кроме того, Юристы международной правозащитной группы «Агора» рассказали, что к ним обратились боле 60 компаний, которые «пострадали случайно».