К юристам «Агоры» за помощью обратились более 60 компаний из-за заблокированных IP-адресов

К юристам международной правозащитной группы «Агора» за помощью обратились более 60 компаний в связи с массовой блокировкой IP-адресов, пишет Meduza со ссылкой на юриста Дамира Гайнутдинова.

По словам Юриста, за помощью обратились «владельцы маленьких бизнесов — интернет-магазинов, службы доставки, прокси-сервера», которые «пострадали случайно, за компанию».

По его словам, у них у всех один вопрос: «нас неожиданно заблокировали, ЧТО ДЕЛАТЬ?!»