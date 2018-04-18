​Сбербанк снизил кредитную ставку для участников программы «Фасоль»

17 апреля 2018 года, Москва — Сбербанк снизил ставку по кредиту «Доверие» до 15% для клиентов — участников франчайзинговой программы «Фасоль» от крупнейшей международной компании мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш Энд Керри».

Клиенты смогут оформить кредит «Доверие» на более привлекательных условиях: ставка ниже на 1–2 процентных пункта по сравнению со стандартными условиями. Сниженная ставка доступна клиентам, которые уже используют или только планируют подключать торговый эквайринг Сбербанка.

Компания-клиент должна также удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заемщикам по кредиту «Доверие». Чтобы воспользоваться кредитом, клиентам, работающим в розничной торговле продуктами питания, необходимо предъявить подтверждение об участии во франшизе «Фасоль» от «МЕТРО Кэш Энд Керри».

«Фасоль»— франчайзинговая программа ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» для представителей малого и среднего бизнеса, владельцев магазинов продуктов. В рамках программы клиентам предоставляется пакет услуг — от современного оформления планировки магазина до маркетинговой поддержки. Также владельцы магазинов освобождены от уплаты роялти и паушальных взносов при соблюдении ряда обязательств.

Предложение будет доступно до 30 июня 2018 года.