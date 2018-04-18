​Пользователи популярных онлайн-игр жалуются на проблемы с подключением

На фоне блокировки миллионов IP-адресов Amazon и Google в России, пользователи популярных онлайн-игр пожаловались на проблемы с подключением к серверам, пишет Meduza.

О проблемах пишут в официальных сообществах таких проектов как PlayerUnknownʼs Battlegrounds, Fortnite, World of Warships Blitz, также о проблемах сообщают пользователи игр Guild Wars 2, Splatoon 2 и цифрового магазина для Nintendo Switch.

Пользователи EVE Online жаловались, что в игре не работают чаты. Проблемы с подключением обсуждают пользователи игр Dark Souls II и Dark Souls III.

В сообществе PlayerUnknownʼs Battlegrounds связывают причины проблем с блокировками ip-адресов.