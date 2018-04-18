​Нажми на кнопку – получишь результат: как SMS помогают с оплатой

Югорские предприниматели нашли новый способ борьбы с дебиторской задолженностью. Повысить собираемость оплаты за услуги сразу на 60% им помогли «умные» SMS.

Забывчивым клиентам бухгалтеры и финансисты теперь отправляют мобильные уведомления с помощью «МегаФон.Таргет». Достаточно загрузить в интерфейс услуги список номеров, написать текст сообщения и нажать кнопку «отправить».

«Умная» рассылка стала решением вопроса для частного детского сада Сургута. Родители забывали своевременно вносить оплату, а для личного звонка каждому у работников не хватало времени. «МегаФон.Таргет» справился с задачей оперативно, без вовлечения дополнительных людей.

«Информация в SMS удобна – ее не потеряешь, как бумажную квитанцию; четко расписано, сколько и за какие услуги требуется оплата; с телефона легко перейти в банковское приложение. В течение двух дней после нашей рассылки 60-70% родителей внесли оплату. Раньше этот процесс отнимал гораздо больше времени», – поделилась опытом Айгуль Тимербулатова, маркетолог-консультант частного детского сада.

«Умная» SMS-рассылка помогла детскому саду и с поиском новых воспитанников. С помощью таргетов «пол», «гелокация», «интересы» сообщения от дошкольного учреждения получили только женщины, у которых есть дети, живущие в ближайшем к саду районе. Так группу для занятий футболом набрали за неделю.

«Услуга «МегаФон.Таргет» стала настоящей «палочкой-выручалочкой» для малого бизнеса. С помощью таргетов настроить рассылку можно в течение сорока минут. Простая процедура заменяет многочасовой обзвон клиентов», – пояснил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале Али Хасматулин.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте.