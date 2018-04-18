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​Шесть пятёрок за диктант. СурГПУ принял участие в образовательной акции

Участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» можно считать одной из многочисленных традиций Сургутского государственного педагогического университета. В день акции 14 апреля проверить свою грамотность в Сургуте можно было на 16 площадках, в том числе и в стенах нашего университета – в первом корпусе на ул. 50 лет ВЛКСМ и в третьем – на Артёма. В первом корпусе текст читала доктор филологических наук Татьяна Сироткина, а помогала ей студентка пятого курса Мария Минина. В третьем корпусе диктором выступила кандидат филологических наук Елена Бреусова с помощницей Валерией Первухиной.

В этом году текст для диктанта написала автор романа «Зулейха открывает глаза», обладатель премии «Большая книга» Гузель Яхина. В разных регионах страны диктовали три текста под названием «Утро», «День» и «Вечер», в которых речь шла о жизни деревенского учителя Якова Ивановича Баха. Сургуту достался «День».

- В этом году на площадке СурГПУ диктант написали около 50 человек. Это примерно такое же количество участников, как и в прошлом году. Из-за того, что проверить свою грамотность можно было анонимно, сложно назвать точное количество студентов, но их явно было больше половины участников. Шесть работ было написано на отлично, этот показатель лучше прошлого года. Возможно, хороший результат объясняется участием в акции преподавателей и студентов филологического факультета, - сообщила Татьяна Сироткина.

- Татьяна Александровна, а с каким словом возникли трудности у аудитории?

- Возможно, им бы стало слово «сомнамбулический», но я специально его хорошо проговорила. Вообще, сложности у пишущих возникли скорее с пунктуацией, чем с орфографией. Участникам иногда было сложно определиться, что ставить – запятую или двоеточие.

Врезка:

В прошлом году в «Тотальном диктанте» сургутяне чаще всего спотыкались на названиях городов Санкт-Петербург и Пермь. На этот раз для аудитории самым сложным стало прилагательное «сомнамбулический» (не везде его читали так чётко и медленно, как в СурГПУ), с наречием «чересчур», деепричастием «не спеша» и словосочетанием «след в след».

Наша справка:

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За годы существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие, а число участников выросло со 150 до 200 000 человек в 2017 году. Автором первого текста стал известный советский фантаст Борис Стругацкий.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 157, комментариев: 0


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