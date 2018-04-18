​Вслед за Telegram может быть заблокирован Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете "Известия" заявил, что ведомство намерено заблокировать Facebook уже в 2018 году. Такое может произойти в случае, если социальная сеть не воплотит требования закона о локализации баз данных на территории России.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», – сказал Жаров.

«Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства», – отметил он.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что к Facebook нет особого отношения. «При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», – пояснил глава Роскомнадзора.