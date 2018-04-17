​Дуров заявил о готовности пожертвовать миллионы своих долларов администраторам proxy и VPN

Основатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткойн-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN, пишут «Ведомости» со ссылкой на запись, опубликованную на его странице «ВКонтакте».

Он написал, что в течение этого года готов пожертвовать «миллионы долларов» личных средств на это. Кроме того, призвал всех помочь финансированием прокси-серверов и VPN.

Дуров объяснил свои действия тем, что многие из независимых прокси-сервисов и VPN перестают работать из-за действий властей России. «Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов», – отмечает основатель Telegram.

При этом он подчеркнул, что несмотря на запрет, нет значительного снижения числа пользователей, потому что россияне обходят запрет через прокси-сервисы и VPN. «Спасибо за вашу поддержку и лояльность, российские пользователи Telegram. Спасибо, Apple, Google, Amazon, Microsoft – за то, что не принимали участия в политической цензуре», – пишет Дуров.