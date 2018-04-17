​Роскомнадзор: сбои работы добросовестных сайтов не связаны с блокировкой Telegram

Роскомнадзор заявил, что в интернете появляются недостоверная сведения о блокировках добросовестных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram, пишет «Интерфакс».

«В связи с исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование месснждера "Телеграм", в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», – говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор целенаправленно создал «горячую линию» для проверки такой информации и предотвращения ложных сведений «Сообщения, поступающие на данный электронный адрес, будут проверяться, при необходимости последует публичный ответ», – отмечается в сообщении.

Электронный адрес «горячей линии» – hotlinerkn@rkn.gov.ru.