​Авиакомпания UTair объяснила выбор странных фотографий спальных районов в своей рекламной кампании

Вице-президент по маркетингу «Utair — Пассажирские авиалинии» Алина Щербинина объяснила, почему авиакомпания поменяла стандартную концепцию рекламы авиалиний: вместо глянцевой романтики путешествий — панельные пятиэтажки и деревенские дома.

«Utair год готовился к ребрендингу. Авиакомпания проводила исследования, собирала фокус-группы. Utair изучал восприятие бренда пассажирами, положение перевозчика и конкурентов на рынке. Было важно понять, что чувствуют и что хотят путешественники», — рассказала Щербинина.

По ее словам, новый бренд отражает стратегию и приоритеты Utair: летать туда, где вас ждут, по доступной цене.

«Когда компания собрала все данные, то получила детальное описание пассажиров. Они чаще всего отправляются в путешествие ради родных и любимых, большинство из которых живет в типичных для России домах. Фотографии в кампании — это классические, узнаваемые спальные районы, которые есть в каждом городе. Когда путешественники видят эти изображения, они вспоминают о своем родном доме. А Utair поможет долететь туда, где их ждут, благодаря самой разветвленной маршрутной сети: от Чукотки до Калининграда», — комментирует президент по маркетингу компании.