​Подведены итоги тестирования системы распознавания лиц в московском аэропорту. Они работают с точностью в 90%

Московский аэропорт «Домодедово» подвел итоги тестирования системы автоматизированного распознавания лиц, пишут «Ведомости».
В сообщении отмечается, что систему собираются внедрить, но когда именно – не уточняется.
Напомним, что данная система была установлена в начале 2018 году в аэропорту «Домодедово». Она анализировала с помощью видеокамер пассажиропоток и архивные видеозаписи, а также идентифицировала в кадре лица из базы данных, говорится в сообщении.
Точность идентификации – более 90 процентов, уточняется там же.
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