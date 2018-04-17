​МЧС огласило окончательную причину пожара в кемеровской «Зимней вишне»

По данным МЧС, пожар произошел из-за замыкания светильника. У него был рассеиватель, который начал плавиться, и капли упали в поролоновую яму, пишет Life со ссылкой на заявление директора департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там», — сказал он.

Еникеев уточнил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого пошли вниз в виде капли и упали в поролоновую яму.