На «Тотальный диктант» в Федоровском люди приходили семьями

Второй год подряд в Федоровском прошла Всероссийская акция «Тотальный диктант». На территории поселения было организовано 4 пункта проведения, 66 жителей проверили свои знания русского языка. Одной из площадок стало административное здание НГДУ «Комсомольскнефть», где участие в акции приняли многие нефтяники. Кстати, диктант они написали не плохо, всего пара «троек».

«По сравнению с прошлым годом, текст очень сложный пунктуационно. Многие снизили свою оценку из-за того, что поставили лишние знаки препинания. Предложения были «перевернутыми» и запутанными. Соответственно, количество отличников немного поубавилось, их будет в районе 3-4 человек. Но хорошистов гораздо больше», - рассказала корреспонденту siapress.ru Елена Соскова, учитель русского языка и литературы, координатор «Тотального диктанта» в Федоровском. Также она отметила, что молодежь обычно приходит поучаствовать в акции, чтобы посмотреть, как она происходит и получить фирменные ручки, а люди старшего возраста проверяют остатки школьных знаний.

«Позитивная тенденция 2018 года – это то, что люди приходят семьями», - заявила координатор.

В своей грамотности убедился знаменитый художественный деятель, член союза художников России, председатель марийского общества в Федоровском Юрий Таныгин. За диктант он получил «четверку», как и в прошлом году. Местная администрация также активно поддерживает проект и участвует в акции.