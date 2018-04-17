​Песков надеется, что Telegram вернется в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что мессенджер Telegram выполнит требования Роскомнадзора и возобновит работу в России, пишет «Интерфакс»,

«В решении [суда] говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия», – напомнил представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что сейчас «есть решение суда, которое исполняется».

По словам представителя Кремля, оценка эффективности мер против мессенджера не в компетенции Кремля. В то же время пресс-секретарь президента выразил надежду, что блокировка мессенджера Павла Дурова со временем будет технически отрегулирована и перестанет затрагивать сторонние интернет-сервисы.

«Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать из тех, кто не имеет к этой ситуации отношения», – сказал Песков.