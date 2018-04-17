Шалость не удалась: когалымчанка украла духи в Сургуте, но ее сдал новый знакомый

К сургутским полицейским поступило заявление из одного из сетевых магазинов по продаже косметики и бытовой химии на Ленина. Откуда украли флакон духов стоимостью более четырех тысяч рублей.

Продавцы пояснили, что кражу могла совершить рыжеволосая девушка в красно-бежевом шарфе, которая часом ранее была в магазине с мужчиной лет пятидесяти, возможно, они ездят на ВАЗ красного цвета.

Полицейские незамедлительно направили нарядам наружных служб ориентировку.

Подходящую по ориентировке машину нашли у одного из торговых центров на 50 лет ВЛКСМ. Мужчина за рулем пояснил, что ждет спутницу, которая зашла в продовольственный магазин. Спустя некоторое время стало ясно, что женщина не вернется. Водитель рассказал, что с пассажиркой он познакомился недавно, по ее просьбе возил ее по нескольким адресам, а для удобства обменялся с ней номерами телефонов.

Для того, чтобы помочь полицейским задержать злоумышленницу, мужчина позвонил ей и назначил встречу, чтобы вернуть личные вещи. В указанном месте воровку и поймали стражи правопорядка. Девушка оказалась 36-летней жительницей Когалыма.

Теперь ей грозит два года срока.