На скамью у Нижневартовского роддома подбросили новорожденного

Вчера в 7 часов утра работники Нижневартовского роддома возле учреждения нашли новорожденного мальчика.

Первыми его увидели прохожие, они же сообщили медикам, что на скамейке лежит младенец в одеялке. «Заботливая» мать оставила при нем записку: «Назовите Сашей».

Сейчас нижневартовские полицейские проводят расследование, пытаясь установить мать подкидыша или его родственников.