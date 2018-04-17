На скамью у Нижневартовского роддома подбросили новорожденного

Вчера в 7 часов утра работники Нижневартовского роддома возле учреждения нашли новорожденного мальчика.
Первыми его увидели прохожие, они же сообщили медикам, что на скамейке лежит младенец в одеялке. «Заботливая» мать оставила при нем записку: «Назовите Сашей».
Сейчас нижневартовские полицейские проводят расследование, пытаясь установить мать подкидыша или его родственников.
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