​В Сургутском краеведческом музее стартует фотовыставка «#ЯВОЛОНТЁР»

В краеведческом музее Сургута стартует фотовыставка «#ЯВОЛОНТЁР».

Кто такой волонтёр? Что побуждает человека оторваться от собственных забот и идти в добровольческие отряды по поиску пропавших людей, ездить к забытым старикам, устраивать праздники больным детям? На эти и другие вопросы ответят фотоматериалы выставки.

Более 80 фотодокументов проиллюстрируют основные направления современного добровольчества: поиск пропавших людей; оказание различной помощи социально-незащищённым группам населения; участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий; помощь животным; участие в сохранении культурного наследия; ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение профилактической работы по противодействию распространению социально значимых заболеваний; участие в организации и проведении муниципальных, региональных, межрегиональных, общественных и международных массовых культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий.

Открытие запланировано на 28 апреля.

Адрес: ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, I-й этаж.

Телефон для справок: 51-68-20.