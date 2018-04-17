​Сургутский краеведческий музей представляет новое издание – фотоальбом «Божьей реки народ»

В Сургутском краеведческом музее в рамках проекта «Авторский четверг» будет представлено новое издание – фотоальбом «Божьей реки народ».
Основа альбома – фотоочерки, которые рассказывают о жизни ханты, называющих себя «Торум яун ях» – «Божьей реки народ». Их культура отличается богатством и разнообразием, сочетанием традиционных форм с элементами модернизации быта и хозяйствования. Фотографии, вошедшие в издание, сделаны в ходе полевых этнографических исследований музея 2004 – 2017 гг. членом союза фотохудожников России Александром Заикой. Сопроводительные очерки подготовлены кандидатом культурологии, этнографом Т.А. Исаевой.
Книга выполнена на русском и английском языках и вышла в свет при поддержке регионального отделения Российского географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
Мероприятие запланировано на 26 апреля. Начало в 18:30.
Вход свободный. Телефон для справок: 23-85-66
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