​Сургутский краеведческий музей представляет новое издание – фотоальбом «Божьей реки народ»

В Сургутском краеведческом музее в рамках проекта «Авторский четверг» будет представлено новое издание – фотоальбом «Божьей реки народ».

Основа альбома – фотоочерки, которые рассказывают о жизни ханты, называющих себя «Торум яун ях» – «Божьей реки народ». Их культура отличается богатством и разнообразием, сочетанием традиционных форм с элементами модернизации быта и хозяйствования. Фотографии, вошедшие в издание, сделаны в ходе полевых этнографических исследований музея 2004 – 2017 гг. членом союза фотохудожников России Александром Заикой. Сопроводительные очерки подготовлены кандидатом культурологии, этнографом Т.А. Исаевой.

Книга выполнена на русском и английском языках и вышла в свет при поддержке регионального отделения Российского географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Мероприятие запланировано на 26 апреля. Начало в 18:30.

Вход свободный. Телефон для справок: 23-85-66