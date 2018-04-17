​Роскомнадзор из-за запрета Telegram в России заблокировал боле 2,5 млн обходных IP-адресов

Роскомналзор продолжает блокировать IP-адреса из-за заперта Telegram в России, пишет Meduza со ссылкой на данные активистов, которые следят за количеством адресов, добавленных в реестр запрещенных сайтов.

По состоянию на 11.00 МСК в данном списке было более 2,5 миллионов записей. При этом около 1,5 млн относится к облачным сервисам Google. Еще около миллиона — сервисы Amazon.

Пресс-служба Роскомнадзора, в свою очередь, сообщила «Интерфаксу», что продолжит блокировать все связанные с Telegram интернет-ресурсы, пока мессенджер не выполнит требования о передаче ключей шифрования ФСБ.