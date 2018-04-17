​Управляющая компания «УК ДЕЗ ВЖР» ответила на ситуацию с опасным мусоровозом

Руководство управляющей компании ООО «УК ДЕЗ ВЖР» прокомментировало публикацию СИА-ПРЕСС о том, что в утренние часы мусоровозы по-прежнему опасно приближаются к школам. Так, выяснилось, что работа с подрядными организациями по изменению графика проводилась, и по факту нарушения договоренностей сместить на час вывоз ТКО выдано предписание:

«В адрес подрядных организаций были направлены письма для пересмотра графика вывоза ТКО учетом особенностей работы образовательных учреждений. Кроме того, предложено предусмотреть дополнительные зеркала для автомобилей, звуковые и световые устройства для обращения внимания пешеходов. Информация о выполненных мероприятиях по протокол направлена в адрес департамента городского хозяйства. По факту выявленного нарушения в адрес подрядной организации выдано предписание о недопустимости нарушения графика вблизи школ и дошкольных учреждений».

Также в письме обращают внимание, что работники компании сами провели проверку своей территории, на предмет потенциальной опасности школьников. Относительно проезда между младшим корпусом Сургутского Естественно-научного лицея и детским садом «Белоснежка» у руководства опасения схожие с теми, что существуют возле школы №18 , где случилась трагедия:

«Учащиеся осуществляют беспорядочное движение по внутриквартальному проезду; отсутствуют лежачие полицейские; вдоль проезда автомобили припаркованы хаотично, нет пешеходных переходов, разметки». Данная информация направлена письмом от ООО «УК ДЕЗ ВЖР» главе администрации Сургута.