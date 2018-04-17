​1 мая в Сургуте состоится праздничное шествие, посвященное Дню весны и труда

Администрация города Сургута приглашает горожан принять участие в первомайской демонстрации, которая запланирована на первое мая.

В этот день традиционно состоится праздничное шествие трудовых коллективов, посвященное Дню весны и труда. Участники акции пройдут по улице Ленина, от Театра актера и куклы «Петрушка» (пр. Ленина, 47) до памятника основателям Сургута.

Начало запланировано на 10 утра. Формирование колон будет производится в определенном порядке, согласно схеме построения.

«Для участия в демонстрации трудовым коллективам необходимо с 16 до 24 апреля направить заявку, заверенную подписями руководителя организации, председателя профсоюза (ответственного представителя) и печатью, а также текст с информацией о предприятии (учреждении) и наглядной агитации по электронной почте: surprofkult@mail.ru или по адресу: ул. Мелик-Карамова, 12, кабинет № 126 (КСК «Геолог»)», – напоминает администрация.