​Югра и Сирия могут заключить договор об обмене студентами

Штаб правительства Югры пишет, что у региона и Сирии в перспективе запланирована совместная работа с молодежью. В частности, речь идет об участии в акции «Спасти и Сохранить», учебе по обмену, возможности проявить себя на международных детско-юношеских образовательных лагерных сменах в Нефтеюганске, а также на традиционном кинофестивале «Дух Огня».

«Мы неоднократно подходили [в Сирии] к вопросу о детях, о молодых людях. Муфтий Сирии высказался так: «Крайне важно работать с молодёжью, чтобы они научились отличать истинные ценности». Я согласна, но добавлю, что важнейшая задача — создать условия, чтобы дать возможность развивать колоссальный потенциал, которым располагают молодые люди», — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.