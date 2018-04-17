​К 2020 году в Югре при помощи только одного проекта будет создано более 1500 новых рабочих мест

В Югре прошел промышленный форум, по итогам которого было принято решение о строительстве в Сургуте нового индустриального парка к 2020 году, пишет штаб правительства региона. Общая площадь нового парка составит более 21 тыс. м2, а объем инвестиций составит почти 600 млн рублей. В свою очередь, объем налоговых поступлений от этого парка в течение первого этапа реализации проекта превысит 660 млн рублей.

Фонд развития округа дал на этот проект льготный займ в размере 102 млн рублей под 5 процентов на десять лет. «Это современная площадка для развития промышленности, где по принципу “одного окна” будет организовано комплексное сопровождение, федеральная и региональная поддержка резидентов, появится более 1500 рабочих мест», – сообщил siapress.ru генеральный директор ООО «УК «Индустриальный парк – Югра» Руслан Гусар.

Специализация парка будет направлена на производство электрощитовой и высокотехнологичной продукции для нефтесервиса, бурового оборудования, сдачу в аренду производственных и складских помещений.