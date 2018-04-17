​СМИ: российские власти готовятся к максимально жестким санкциям США

Администрация президента России и правительство начали разработку нового плана действий в случае если США введет максимально жесткие санкции, пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

В частности, рассматривается возможность отключения России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции в отношении российского госдолга и крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

По словам собеседников издания, рассматриваются и ответные меры. Например, в качестве ответа на санкции в отношении российского госдолга, обсуждается возможность создания специального банка для покупки российских облигаций, а также закрытие информации об их покупателях. А в случае если будет произведено отключение от SWIFT, рассказали источники издания, рассматривается проведение внешних расчетов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).