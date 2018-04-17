В Югре начались курсы подготовки к ЕГЭ, при помощи которых школьников научат снимать стресс перед экзаменом. Такие курсы уже организованы в Нефтеюганске. На них учеников научат повышать свою работоспособность и справляется со страхом.

Кроме того, в школах проводятся репетиционные экзамены, которые помогают следить за уровнем подготовки учащихся. Также специалисты советуют родителям поддерживать детей и следить за питанием школьников.

Психологические тренинги для школьников будут проводится во всех школах до первого экзамена. Он запланирован на 25 мая, школьники будут сдавать английский язык.