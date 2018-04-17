​В Ульяновске загорелся офис Роскомнадзора. Наиболее вероятная причина пожара – поджог

В ночь на 16 апреля в Ульяновске загорелся офис Роскомнадзора, пишет Lenta со ссылкой на портал SMNews.

Наиболее вероятная причина пожара — поджог. Портал отмечает, что информацию подтвердили в силовых структурах.

Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном офисном здании. По данным Ulpressa, огнем повреждены оконный блок и внутренняя отделка одного из кабинетов. Издание пишет: «что-то бросили в окно, и начался пожар». Пострадавших нет.

Напомним, что в тот же день ведомство отправило операторам связи предписание заблокировать Telegram.