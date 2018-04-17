​Сборная России одержала победу в общекомандном зачете по прыжкам на батуте на чемпионате Европы

В Баку завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте, пишет «ТАСС».

Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды и победила в общекомандном зачете. На второй позиции оказалась сборная Белоруссии (4-2-0), на третьей команда Великобритании (3-2-1).

Следующий чемпионат Европы по прыжкам на батуте пройдет в 2020 году в шведском Гётеборге.