​Сургутские филологи провели курсы русского языка в Киргизии

Филологи Сургутского государственного педагогического университета вернулись из Киргизии, где проводили мероприятия по повышению квалификации преподавателей русскоязычных школ на площадке Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Курсы в столице Киргизии прошли с 10 по 14 апреля в рамках Плана основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году.

В рамках мероприятия СурГПУ за рубежом представляли доценты кафедры филологического образования и журналистики филологического факультета вуза Наталья Сафонова, Ольга Руднева и Виктор Гаврилов.

Под руководством русистов СурГПУ 15 учителей-словесников школ Бишкека прошли курсы повышения квалификации по теме «Инновационные технологии обучения русскому языку как неродному в полиэтнической среде».

Сургутяне три дня работали с киргизскими коллегами, делились инновационными технологиями в преподавании русского языка, говорили об анализе художественного текста, педагогической риторике и, конечно, об эффективных способах взаимодействия в полиэтнической среде.

- Но больше всего нам запомнились встречи с учащимися, - рассказывает Виктор Гаврилов. - Дети здесь все особенные: уважают старших, и прежде всего учителей, здороваются даже с незнакомыми людьми, слушают внимательно, общительны, спокойны, и при этом ни у кого на мероприятиях, на встречах мы не увидели в руках телефонов.

Встречи филологов со школьниками в других странах помогают реализовать еще одно направление программы международного сотрудничества СурГПУ – привлечение в вуз иностранных студентов.

- Конечно, мы рассказали о нашем северном крае и о Сургутском государственном педагогическом университете, - продолжил кандидат педагогических наук В. Гаврилов. - Показали фильм о вузе. Я и мои коллеги много говорили о нашей системе обучения и той особой семейной атмосфере, которая сложилась в университете. 9 старшеклассников заинтересовались возможностью получить российский диплом о высшем образовании в СурГПУ. Так что очень возможно, что скоро мы увидим представителей солнечной Киргизии в Сургуте, - выразил надежду преподаватель.

Сургутские филологи отметили, что школьники в Киргизии знают цену образованию и работают очень интенсивно. Акцент делается на изучении языков. Покидая школу, дети знают не только свой родной язык, но также английский, немецкий или китайский и, конечно, русский, изучению которого уделяется здесь особое значение.

Больше всего педагогов из России поразило, как трепетно в Киргизии относятся к памяти о Великой Отечественной и общей с Россией истории:

- Я сейчас скажу, что меня действительно поразило, - признаётся филолог. - Если большинство бывших советских республик стремится отмежеваться от общего советского прошлого, то здесь, напротив, чтят героев Великой Отечественной войны, сохранили все памятники советской поры и не собираются порывать связей с нашей страной. И наш приезд стал лишним тому подтверждением. Здесь нас ждали. Уверен, что подобные встречи, плодотворное профессиональное общение продолжатся, педагогам нашего университета есть чем поделиться с коллегами.