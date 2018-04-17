​Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за запрета мессенджера Telegram в России

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сейчас идет борьба «борьба снаряда и брони»: ведомство выявляет IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокирует их, пишут «Ведомости».

Накануне Роскомнадзор принялся блокировать Telegram, однако несмотря на это мессенджер с перебоями, но продолжал работать. В итоге, по словам Жарова, было заблокировано 9000 адресов, которые использовал Telegram. Потом, продолжает он, мессенджер перешел на подсети Amazon – это около 600 000 IР, и они также отправлены на блокировку.

После чего Telegramперешел на IР-адреса другого ресурса (их около 540 000). Однако представитель ведомства подчеркнул, что они также будут заблокированы. «Мы постоянно мониторим ситуацию. Возможности две: блокировка или Telegram выполнит требование закона и представит ФСБ ключи», – заключает глава Роскомнадзора.