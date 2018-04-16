​Песков призвал «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой мессенджера Telegram, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Роскомнадзор «принимает действия во исполнение соответствующего решения суда». Песков также заявил, что еще рано давать какие-либо оценки.

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа на территории России к Telegram из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.