​Песков призвал «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой мессенджера Telegram, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что Роскомнадзор «принимает действия во исполнение соответствующего решения суда». Песков также заявил, что еще рано давать какие-либо оценки.
Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа на территории России к Telegram из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
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