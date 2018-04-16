​Минэкономразвития рассказало какого уровня достигнет курс рубля в долгосрочной перспективе

Минэкономразвития опубликовал «Картину экономики» за апрели, согласно которой при отсутствии изменений текущей рыночной конъюнктуры и внешнеполитических потрясений курс рубля в долгосрочной перспективе должен быть на уровне около 50 руб./$, пишут «Ведомости».

«Долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на нефть, текущем уровне курса евро к доллару США, отсутствии нового пакета санкций и покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 г. оценивается на уровне около 50 руб. за доллар», – указывает Минэкономразвития.