​Дуров заявил, что продолжит отстаивать право российских пользователей на тайну переписки

Основатель Telegram Павел Дуров назвал решение о блокировке мессенджера на территории России антиконституционным, пишут «Ведомости» со ссылкой на пост, опубликованный на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также заявил, что не перестанет отстаивать право российских пользователей на тайну переписки. Дуров предупредил всех пользователей, что в ближайшее время использовать мессенджер без VPN-сервисов не получится.

При этом террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, опасается Дуров. «Так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN», - написал он.