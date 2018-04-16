​17 апреля в Сургуте будет запущено 4 автобуса до городского кладбища

Глава города Сургута Вадим Шувалов на своей странице ВКонтакте рассказал, что 8,15 и 17 числа в городе будут организованы специальные автобусные маршруты до городского кладбища.

Завтра, 17 апреля, будет работать 4 автобусных маршрута:

1. Отправление от остановки «Магазин "Москва"» (нечетная сторона).

Маршрут движения.

До кладбища: пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская.

С кладбища: с ул. Геологической по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский.

Расписание.

Из города: 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30

С кладбища: 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

2. Отправление от остановки «Больничный комплекс»

Маршрут движения: ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская

Расписание:

Из города: 08.00, 10.10, 12.20, 16.00

С кладбища: 09.10, 11.20, 13.30, 17.10

3. Отправление от остановки «ДК "Строитель"»

Маршрут движения: ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская

Расписание:

Из города: 09.20, 11.45, 15.30

С кладбища: 10.40, 13.05, 16.50

4. Отправление от поселка «Юность»

Маршрут движения: ул. Саянская, ул. Д. Коротчаева, ул. Привокзальная, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. Аэрофлотская

Расписание:

Из города: 08.20, 10.00, 11.40, 14.40

С кладбища: 09.15, 10.55, 12.35, 15.35