​17 апреля в Сургуте будет запущено 4 автобуса до городского кладбища

Глава города Сургута Вадим Шувалов на своей странице ВКонтакте рассказал, что 8,15 и 17 числа в городе будут организованы специальные автобусные маршруты до городского кладбища.
Завтра, 17 апреля, будет работать 4 автобусных маршрута:
1. Отправление от остановки
«Магазин "Москва"» (нечетная сторона).
Маршрут движения.
До кладбища: пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская.
С кладбища: с ул. Геологической по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский.
Расписание.
Из города: 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30
С кладбища: 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
2. Отправление от остановки «Больничный комплекс»
Маршрут движения: ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская
Расписание:
Из города: 08.00, 10.10, 12.20, 16.00
С кладбища: 09.10, 11.20, 13.30, 17.10
3. Отправление от остановки «ДК "Строитель"»
Маршрут движения: ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская
Расписание:
Из города: 09.20, 11.45, 15.30
С кладбища: 10.40, 13.05, 16.50
4. Отправление от поселка «Юность»
Маршрут движения: ул. Саянская, ул. Д. Коротчаева, ул. Привокзальная, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. Аэрофлотская
Расписание:
Из города: 08.20, 10.00, 11.40, 14.40
С кладбища: 09.15, 10.55, 12.35, 15.35
Проект «ДУМАть и решать», выпуск I. Как сделать дорогу в школу безопасной? Обсудят сургутские депутаты и журналисты // 18 апреля в 16.00