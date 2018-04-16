В мае сургутян научат искать пропавших людей

6 мая в Сургуте пройдут учения на тему «Поисково-спасательные работы в лесном массиве, навыки выживания в экстремальных ситуациях». Добровольцы поисково-спасательного отряда расскажут о том, как искать пропавших в таежной местности, обучат оказанию первой помощи и навыкам выживания. Также в рамках мероприятия организаторы обещают полевую кухню и чай у костра. Учения могут посетить все желающие.

Подробности о месте и времени встречи появятся в группе отряда.