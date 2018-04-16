В Старом Сургуте прошел национальный праздник коренных народов Севера «Вороний день»// ФОТО

На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» прошел национальный праздник коренных народов Севера «Вороний день». По сложившейся традиции, в программе были выступления фольклорных коллективов историко-культурного центра «Старый Сургут», обряд «Священное дерево», национальные игры, театрализованная постановка «Легенда о вороне» и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства коренных народов Югры.





Также, любой желающий смог сделать сувенирную куклу «Ворона» на мастер-классе. Отметим, что в этом году впервые прошел городской конкурс на лучший костюм Вороны и чествование новорожденных детей из числа коренных малочисленных народов Севера города.



