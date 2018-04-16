Соблазн был велик: стажер в кафе украла деньги из кассы

К полицейским Сургутского района обратился директор одного из поселковых кафе, который сообщил, что из кассы исчезли деньги.

Полицейские узнали, что стажировку в данном заведении проходила одна из жительниц поселения. В один из дней женщина не вышла на работу, на звонки не отвечала. После чего в кассе и обнаружили недостачу.

Воровка сообщила, что деньги потратила на личные нужды.

За кражу женщина может оказаться за решеткой на два года.