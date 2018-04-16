В Сургуте прошел любительский чемпионат по хоккею «Кубок Титана»

В Сургуте завершился любительский чемпионат по хоккею «Кубок Титана», пишет ugra-news.

Чемпионом в нем стала команда из Нефтеюганска, которая за весь сезон уступила лишь один матч. Также в турнире принимали участие команды из Сургута и Сургутского района.

При этом отмечается, что турнир объединил только любителей, по регламенту турнира в каждой команде количество профессионалов было строго ограничено.

Справка:

Турнир «Кубок Титана» проходил впервые, благодаря, появлению новой частной ледовой площадке «Титан».