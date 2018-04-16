​Российские сенаторы отчитались о своих доходах. Наш Юрий Важенин - на первом месте в «Тюменской матрешке»

Российские сенаторы отчитались о своих доходах и имуществе, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на официальный сайт Совета Федерации.

По итогам отчетов, самым богатым сенатором в «тюменской матрешке» стал Юрий Важенин. Он отчитался о доходе в 23,5 млн рублей. Его доход по сравнению с прошлым годом значительно упал, тогда он составлял 70 млн рублей. Его супруга отчиталась о доходе в 4 млн рублей. На двоих у них 12 земельных участков, жилой дом на 708 «квадратов», три квартиры и гараж.

Экс-глава ЯНАО Юрий Неелов, который в данный момент представляет округ в Совете Федерации, задекларировал доход в 16 млн 300 тыс. рублей. Кроме того, в его владениях восемь земельных участков, шесть домов, квартира 118 кв.м., «дом смотрителя» (нежилой объект) и баня в 180 «квадратов».

Член СовФеда от Тюменской области Степан Киричук отчитался о доходах в 13,5 млн рублей. По сравнению с прошлым годом его доход вырос в два раза. Его супруга задекларировала 2,7 млн рублей. Экс-мэру Тюмени принадлежит земельный участок под ИЖС в 11 соток. Семейная пара в равных долях владеет участком в 30 соток, домом площадью 498 кв. м. Супруге сенатора принадлежат квартира (92,3 кв. метра), гараж (44 кв. метра) и два нежилых помещения (67 и 73 «квадрата»).

Югорский сенатор Эдуард Исаков отчитался о доходе в 4 млн 607 тыс. рублей. Сумма по сравнению с предыдущим годом практически не изминалась. Его супруга задекларировала 514 тыс. рублей. На двоих у них четыре земельных участка, два дома и квартира.