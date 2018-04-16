​Роскомнадзор потребовал начать блокировать доступ к Telegram. Процесс займет около 3 часов

Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать процесс блокировки доступа к мессенджеру Telegram в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор заявляет, что имеет на руках решение Таганского района суда об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. «В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», - сказано в сообщении.

По словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, этот процесс может занять несколько часов. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», – пояснил собеседник агентства.

По состоянию на 12.30 МСК пользователи пока не жалуются на сбои в работе мессенджера.