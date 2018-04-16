​Левада-центр: протестные настроения в России находятся на рекордно низком уровне

Согласно проведенному опросу «Левада-центром», менее 10 процентов россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях, пишет Meduza.

Абсолютное большинство (75 процентов) уверены, что протесты в их городе или районе против падения уровни жизни маловероятны, в обратном уверены 17 процентов опрошенных. Готовность участвовать в таких протестах выразили 8 процентов респондентов (против — 86 процентов).

Таким образом протестные настроения находятся на самой низкой отметке как минимум с 2008 года. Максимальных значений протестная активность среди опрошенных достигала зимой 2011-2012 годов, когда проходили крупные митинги из-за несогласия с результатами выборов в Госдуму.